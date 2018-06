Montréal (SID) - Der Videobeweis wird im kommenden Jahr auch im Kunstturnen eingeführt. Bei den Weltmeisterschaften 2018 in Doha soll erstmals eine neue Technologie zum Einsatz kommen, die die Schwierigkeit einer Übung, den sogenannten Ausgangswert, objektiv ermitteln kann. Bisher sind dafür zwei Kampfrichter zuständig.

Die Neuerung kündigte Morinari Watanabe, Präsident des Weltverbandes FIG, bei den Welttitelkämpfen in Montreal an. Das neue System soll schrittweise bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio perfektioniert werden.

Das neue Verfahren basiert auf drei Kameras, die ein dreidimensionales und in Einzelsequenzen zerlegbares Bild erzeugen, das Abweichungen von den im Regelwerk vorgegebenen Übungsnormen exakt dokumentiert. Bislang gibt es für die Kampfrichter in Zweifelsfällen nur die Möglichkeit, sich Teile einer Übung nachträglich per Video anzuschauen.