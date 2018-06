Caracas (AFP) In Venezuela sind zwei italienische Journalisten und ein einheimischer Kollege bei der Arbeit an einer Reportage in einem Gefängnis festgenommen worden. Wie die Nichtregierungsorganisation Foro Penal am Samstag mitteilte, wurden die Italiener Roberto Di Matteo und Filippo Rossi sowie der Venezolaner Jesús Medina am Freitag festgenommen, nachdem sie mit einem Kamerateam die Haftanstalt von Tocorón im Bundesstaat Aragua betreten hatten.

