Washington (dpa) - Hurrikan "Nate" scheint die US-Golfküste nicht so heftig getroffen zu haben wie ursprünglich befürchtet. Trotzdem waren gut 100 000 Menschen zeitweise ohne Strom und es gab Überschwemmungen durch hohen Wellengang. Massive Überflutungen blieben aber aus. "Nate" war als Hurrikan der schwächsten Kategorie eins zweifach auf Land getroffen: zunächst südöstlich der Jazz-Metropole New Orleans in Louisiana und dann nach einem erneuten kurzen Zug über das Wasser weiter östlich nahe dem Küstenort Biloxi im US-Staat Mississippi.

