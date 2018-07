Kabul (AFP) Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) will die Hilfseinsätze in Afghanistan wegen der akuten Gefährdung seiner Mitarbeiter einschränken. Die "Präsenz und Aktivität" in dem Land müssten wegen der Sicherheitslage "drastisch verringert" werden, kündigte die Hilfsorganisation am Montag an. Angesichts der jüngsten Angriffe auf Mitarbeiter des Roten Kreuzes gebe es "keine andere Wahl".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.