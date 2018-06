Reykjavik (SID) - Die Nationalmannschaft Islands setzt ihr Fußballmärchen fort und hat sich zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Mit dem 2:0 (1:0) über Tabellenschlusslicht Kosovo sicherte sich das Team von Trainer Heimir Hallgrimsson am letzten Spieltag der Gruppe I den ersten Platz und das Ticket für die Endrunde im kommenden Jahr in Russland. Der ehemalige Hoffenheimer Gylfi Sigurdsson brachte die Gastgeber in der 40. Minute in Führung, Johann Gudmundsson traf zum Endstand (67.).

Bereits im vergangenen Jahr hatte das 330.000-Einwohner-Land in Frankreich das EM-Debüt gefeiert und mit dem Achtelfinal-Sieg über das Fußball-Mutterland England überrascht. Erst im Viertelfinale war damals gegen den Gastgeber Endstation gewesen.

Im Duell um Platz zwei setzte sich Kroatien mit 2:0 (0:0) gegen den direkten Konkurrenten aus der Ukraine um den Dortmunder Andrej Jarmolenko durch und spielt damit in den Play-offs um die WM-Teilnahme. Hoffenheims Andrej Kramaric gelang ein Doppelpack (62./70.). Erst am Samstag hatten sich die Kroaten von Trainer Ante Cacic getrennt. Nachfolger Zlatko Dalic feierte in Kiew sein Debüt.