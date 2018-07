Abu Dhabi (SID) - Weltmeister Toni Kroos trifft mit dem spanischen Fußball-Meister Real Madrid im Halbfinale der Klub-WM (6. bis 16. Dezember) in den Vereinigten Arabischen Emiraten entweder auf Al-Dschasira aus Abu Dhabi, Auckland City aus Neuseeland oder den noch zu ermittelnden Gewinner der asiatischen Champions League. Die möglichen Real-Gegner wurden bei der Auslosung am Montag in Abu Dhabi ermittelt. Titelverteidiger Madrid ist bereits für das Halbfinale gesetzt.

Auckland und Al-Dschasira treffen zunächst im Play-off-Match aufeinander. Der jeweilige Sieger ermittelte dann im Viertelfinale gegen den asiatischen Champion den Madrid-Gegner. Im anderen Viertelfinale ist CF Pachuca gesetzt. Gegen wen die Mexikaner spielen, ist noch offen.