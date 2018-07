Köln (SID) - Präsident Reinhard Rauball vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Gerüchte über ein Interesse des DFB-Pokalsiegers an Nationaltorwart Kevin Trapp zurückgewiesen. "Er ist Stand jetzt nicht im Gespräch", sagte Rauball, gleichzeitig auch Präsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), am Montag beim "Fußball-Zukunftsgipfel" in Köln.

Gleichzeitig schloss der Jurist einen Transfer des 27-Jährigen vom französischen Vizemeister Paris St. Germain nicht kategorisch aus: "Zu einem anderen Zeitpunkt kann sich die Faktenlage anders gestalten."

Zuletzt waren Gerüchte laut geworden, nach denen der BVB über eine Verpflichtung Trapps nachdenke. "Er ist ein toller Torwart, das ist keine Frage. Davon abgesehen ist er ein feiner Kerl, der in jede Mannschaft passt", sagte Rauball. Nach einer Saison als Stammtorwart ist Trapp beim Pariser Starensemble nicht mehr erste Wahl, Trainer Unai Emery setzt auf Eigengewächs Alphonse Areola.