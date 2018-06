Köln (SID) - Kurz vor Ende der ersten Verkaufsphase sind bei der FIFA mehr als zwei Millionen Ticketanträge für die Fußball-WM 2018 in Russland eingegangen. Das teilte der Weltverband am Dienstag mit. Fast 70 Prozent der Anfragen kam aus dem Land des Gastgebers. Viele Bestellungen gab es zudem aus Deutschland, Brasilien, Mexiko, USA, Argentinien, China, Kolumbien, Israel und Ägypten.

Die "Verkaufsphase 1" endet am Donnerstag um 11.00 Uhr MESZ. Nach der Auslosung der Gruppenphase am 1. Dezember folgt die zweite Verkaufsphase. Es gibt zunächst einen Abschnitt mit Losverfahren vom 5. Dezember 2017 bis 31. Januar 2018, gefolgt von einem weiteren Abschnitt mit Ticketvergabe in der Reihenfolge des Antragseingangs vom 13. März bis 3. April 2018. Die Auslieferung der Tickets beginnt nicht vor April 2018.