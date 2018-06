Bochum (SID) - Christian Hochstätter, Manager des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum, hat die Verpflichtung des am Montag entlassenen Trainers Ismail Atalan als Fehler bezeichnet. "Ich habe mich in der Einschätzung des Trainers getäuscht. Das ist mein Fehler und dazu stehe ich", wurde der Sportvorstand der Westfalen in einer offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert.

In den Tagen nach dem 0:3 gegen Holstein Kiel am 30. September habe sich bei ihm zunehmend die Ansicht verfestigt, "dass wir mit Ismail Atalan unsere sportlichen Ziele leider nicht erreichen werden".

Den Vorwurf aus Fankreisen, er habe den Trainerwechsel hinausgezögert, um vor der richtungweisenden Jahreshauptversammlung mit der Ausgliederung der Profiabteilung am vergangenen Samstag Unruhe zu vermeiden, wies Hochstätter zurück. "Wenn ich taktiert hätte, wäre der Trainerwechsel erst einige Zeit später vollzogen worden. Aber das ist nicht meine Art. Es geht um den Verein und um nichts anderes", sagte der Ex-Profi.

Der VfL hatte sich am Montag nach nur neun Spieltagen von Atalan getrennt. Der Coach hatte erst kurz vor Saisonbeginn die Nachfolge des Niederländers Gertjan Verbeek angetreten. Zugleich suspendierte der Klub Kapitän Felix Bastians, auch zu dieser Personalie äußerte sich Hochstätter am Dienstag. Demnach hatte Atalan innerhalb der Mannschaft offenbar wenig Rückhalt.

"Felix Bastians hat sich gegenüber dem Trainerteam, noch dazu vor der gesamten Mannschaft, in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise beleidigend geäußert", sagte er. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass "wir sein Verhalten im Hinblick auf seine Vorbildfunktion als Kapitän kritisch gesehen haben". Bastians habe sich zwar entschuldigt, wollte laut Hochstätter aber "eine in einem solchem Fall übliche Strafe" nicht akzeptieren.