Mainz (SID) - Bei einem turnusmäßigen Lehrgang der deutschen Fußball-Spitzenschiedsrichter in Mainz wird es auch eine interne Analyse des Videobeweises geben. Einen Tag vor den Bundesliga-Referees am Donnerstag kommen bereits am Mittwoch die Unparteiischen der 2. Liga zusammen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt bei dem Treffen zum Ende der Länderspielpause ist die Athletik.

Gerade zu Beginn der Saison hatte es Diskussionen über den neu eingeführten Videobeweis gegeben. Hellmut Krug hatte kein Verständnis für die Kritik gezeigt. Der Chef-Instruktor und Projektleiter Video beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) betonte mehrfach, dass diese Saison ein Testlauf für die neue Technik sei. "Und diesem Test müssen alle Beteiligten, auch die Öffentlichkeit, Zeit und eine faire Chance geben", sagte Krug jüngst der Welt am Sonntag und versicherte, dass es keine verbandsinterne Diskussion über eine Aussetzung des Videobeweises gebe.