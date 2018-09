Köln (SID) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss vorerst auf Karim Onisiwo verzichten. Der 25 Jahre alte Österreicher rutschte am Dienstag im Training aus, in der Uniklinik wurde eine ausgekugelte Schulter festgestellt. Weitere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen nähere Informationen über die Ausfallzeit des Angreifers geben.