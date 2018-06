München (SID) - Triple-Trainer Jupp Heynckes (72) ist für die Deutschen offenbar der perfekte Coach für Bayern München. Der Nachfolger des gescheiterten Carlo Ancelotti passe wie kein Zweiter zu dem Rekordmeister, wie eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Intelligent Research in Sponsoring in Zusammenarbeit mit Survey Sampling International ergab. Dahinter rangiert Jürgen Klopp vom FC Liverpool noch vor dem heiß gehandelten Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim).

Auf die Frage, wie gut passen die nachfolgenden Trainer Ihrer Meinung nach zum FC Bayern, unabhängig davon ob als Übergangs- oder Dauerlösung, bekam mit 71 Prozent Zustimmung Heynckes die mit Abstand besten Werte. Hinter Klopp (60%) und Nagelsmann (55%) liegt der ehemalige Bayern-Star Mehmet Scholl mit 52 Prozent noch knapp vor Thomas Tuchel (51%, zuletzt Borussia Dortmund).

Heynckes hatte 2013 mit den Bayern das Triple aus dem Triumph in der Champions League, in der Meisterschaft und im DFB-Pokal gewonnen. Am Montag startete er in seine vierte Amtszeit in München.