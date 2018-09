Köln (SID) - Von den 32 Mannschaften, die an der Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland teilnehmen, stehen 23 fest. Eine Übersicht:

Afrika (5 feste WM-Plätze): Nigeria, Ägypten

Asien (4/0,5): Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien

Europa (14): Deutschland, Belgien, England, Spanien, Polen, Serbien, Island, Frankreich, Portugal, Russland (Gastgeber)

Nord-, Mittelamerika, Karibik (3/0,5): Mexiko, Costa Rica, Panama

Südamerika (4/0,5): Brasilien, Uruguay, Argentinien, Kolumbien

Ozeanien (0,5): -

Anmerkung: Zusätzlich zu den festen Startplätzen werden in vier Kontinantalverbänden Play-off-Plätze (0,5) ausgespielt. In den Play-offs trifft Australien als Vertreter Asiens auf Honduras, den Vertreter aus Nord-/Mittelamerika/Karibik, Peru als Vertreter aus Südamerika auf Neuseeland als Vertreter aus Ozeanien. Für die Play-offs in Europa sind die Schweiz, Italien, Dänemark, Kroatien, Schweden, Nordirland, Griechenland und Irland qualifiziert.