Jerusalem (SID) - Der Flitzer, der während des Fußball-WM-Qualifikationsspiels zwischen Israel und Spanien (0:1) am Montag in Jerusalem auf das Feld gestürmt war, hatte kein Messer bei sich. Die israelische Polizei dementierte Medienberichte, wonach der Mann angeblich eine kurze Klinge in einer Socke versteckt hatte.