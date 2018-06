Luxemburg (AFP) Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna schließt eine Kandidatur für den Vorsitz in der Eurogruppe nicht aus. Er hebe zwar nicht den Finger, aber wenn sich ein Konsens unter den 19 Finanzministern der Währungsunion abzeichne, stehe er "natürlich bereit", sagte Gramegna am Dienstag zum Abschluss des EU-Finanzministertreffens in Luxemburg. Der bisherige Amtsinhaber Jeroen Dijsselbloem aus den Niederlanden scheidet Mitte Januar aus.

