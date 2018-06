Chicago (SID) - Die Chicago Cubs aus der Major League Baseball (MLB) sollen wegen der folgenschweren Verletzung eines Zuschauers zahlen. Ein 60-jähriger Mann aus der Metropole hat den World-Series-Gewinner verklagt, nachdem er auf der Tribüne einen Ball ins Gesicht bekommen hatte und dadurch auf dem linken Auge erblindet war.

John Loos war im August bei einem Heimspiel des MLB-Champions im Wrigley Field von einem sogenannten Foul Ball getroffen worden. "Mein Auge wurde direkt erwischt. Es funktioniert nicht mehr", sagte Loos bei einer Pressekonferenz. Dazu seien fünf Gesichtsknochen gebrochen. Drei Operationen hat Loos bereits hinter sich, mindestens zwei weitere sollen folgen.

In der MLB werden immer wieder Fans von Bällen getroffen. Vier Teams gaben im September bekannt, dass sie ihre Sicherheitsnetze ausbauen wollen - darunter die Cubs. Zuvor war ein Kleinkind in der Arena der New York Yankees von einem Baseball im Gesicht getroffen worden.