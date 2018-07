Tunis (AFP) Nach vier Tagen in Polizeigewahrsam in Tunesien sind ein Bruder und eine Schwester des Messerangreifers von Marseille wieder freigelassen worden. Die Geschwister, die am Freitag festgenommen und von Anti-Terror-Ermittlern befragt worden waren, hätten mit dem Angriff in Frankreich "nichts zu tun", teilte die tunesische Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der zuständige Untersuchungsrichter habe daher ihre Freilassung angeordnet.

