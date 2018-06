Würzburg (AFP) Nach dem tragischen Kohlenmonoxidtod von sechs jungen Menschen bei einer Party im unterfränkischen Arnstein beginnt in der kommenden Woche der Prozess gegen den Vater von zwei der Toten. Wie ein Sprecher des Landgerichts Würzburg am Mittwoch mitteilte, startet der Prozess am 18. Oktober. Insgesamt seien drei Verhandlungstage angesetzt worden, ein Urteil könnte am 26. Oktober fallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.