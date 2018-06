Couva (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat vollkommen überraschend eine Teilnahme an der WM 2018 in Russland verpasst. Die Mannschaft von Trainer Bruce Arena verlor das letzte Gruppenspiel bei Trinidad und Tobago mit 1:2 und rutschte damit auf Platz fünf der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika ab. Panama gewann 2:1 gegen Costa Rica und löste erstmals in seiner Geschichte das WM-Ticket. Auch Honduras darf hoffen. Das Team siegte 3:2 gegen Mexiko und geht nun in zwei Relegationspartien gegen Australien.

