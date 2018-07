München (SID) - Bayern Münchens Stars Arturo Vidal steht vor einem Rücktritt aus der chilenischen Fußball-Nationalmannschaft. "Vielen Dank Männer, für alles!! Für die ganzen gemeinsamen Jahre, in denen ihr in jedem Spiel alles gegeben habt. Dafür, dass ihr mir und unserem Land gezeigt habt, dass im Leben mit viel Anstrengung und Arbeit alles möglich ist!", schrieb der 30-Jährige nach verpasster WM-Qualifikation bei Twitter.

Er habe ein "gebrochenes Herz", so Vidal weiter, sei aber "gleichzeitig auch sehr stolz auf diese Spieler und das Trainerteam". Nach einem 0:3 gegen Brasilien scheiterte Südamerikameister Chile als Sechster der Eliminatorias an der Qualifikation für die WM 2018 in Russland. Vidal hatte wegen einer Sperre gefehlt.

Schon vor Wochen hatte der "Krieger" Rücktrittsgedanken geäußert. Er beschäftige sich "schon länger damit. Ich muss näher bei meiner Familie sein. Die letzten zehn Jahre waren hart. Der Moment zum Ausruhen ist gekommen."

Vidal gab am 7. Februar 2007 sein Debüt für Chile und nahm mit La Roja an den WM-Turnieren 2010 und 2014 teil. Höhepunkte seiner Nationalmannschaftskarriere waren die Copa-America-Triumphe 2015 und 2016. Vor zwei Monaten unterlag Vidal jedoch im Endspiel des Confed Cups mit Chile dem Perspektivteam von Weltmeister Deutschland (0:1). In München hat Vidal noch einen Vertrag bis Sommer 2019.