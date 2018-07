Straßburg (AFP) Nach Bekanntwerden eines Skandals um Bestechungsgelder aus Aserbaidschan hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats ihren Ton gegenüber der autoritären Regierung in Baku deutlich verschärft. In einer am Mittwoch verabschiedeten Entschließung prangern die Abgeordneten aus den Europaratsländern zahlreiche massive Menschenrechtsverletzungen in der Kaukasus-Republik an - darunter Folter in Gefängnissen, willkürliche Festnahmen von Menschenrechtsaktivisten, kritischen Journalisten und Bloggern sowie die Verfolgung von Homosexuellen.

