Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben Myanmar eine systematische Vertreibung der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem Land vorgeworfen. Das Vorgehen der Armee ziele darauf ab, die Rohingya dauerhaft aus ihren Siedlungsgebieten im Bundesstaat Rakhine zu vertreiben, heißt es in einem am Mittwoch in Genf vorgestellten Bericht von UN-Ermittlern.

