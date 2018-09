Hannover (dpa) - Fünf Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen sind sich CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann und Ministerpräsident Stephan Weil in ihrem einzigen TV-Duell hart angegangen. Vor allem Herausforderer Althusmann wählte teils scharfe Worte, Weil konterte eher besonnen. In der Diskussion über innere Sicherheit, aber auch beim Thema Volkswagen überzogen sich die Kontrahenten mit Vorwürfen. Letzten Umfragen zufolge steht am Sonntag bei der Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD bevor.

