Brüssel (AFP) Wegen der anhaltenden Gefahr von Terroranschlägen verlängert Frankreich seine nationalen Grenzkontrollen um weitere sechs Monate. Die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und den anderen Nachbarländern würden bis zum 30. April 2018 fortgeführt, teilte die französische Regierung in einem Brief an die EU-Partner mit, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vorlag.

