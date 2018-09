Hamburg (AFP) Das Hamburger Oberlandesgericht hat eine Mordanklage gegen den bereits wegen Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu drei Jahren Haft verurteilten Deutschen Harry S. nicht zugelassen. "Das im Grundgesetz verankerte Verbot der Doppelbestrafung steht einer erneuten Strafverfolgung entgegen", erklärte das Gericht am Freitag. Der nun erhobene Vorwurf sei Teil desselben Sachverhalts, der schon dem früheren Strafverfahren zugrunde gelegen habe.

