Moskau (AFP) Russland hat am Freitag die USA vor einer Abkehr vom Iran-Atomabkommen gewarnt. Nach Angaben des Kreml würde dies einen großen Rückschlag in den internationalen Beziehungen und für die Bemühungen um die Nichtverbreitung von Atomwaffen bedeuten. Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow warnte vor einem "eindeutigen Schaden" für die Sicherheit und Stabilität in der ganzen Welt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.