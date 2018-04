Berlin (AFP) Alkoholisiert, ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen hat ein 25-Jähriger in Berlin eine Frau tot gefahren. Der Mann verlor in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Friedrichshain die Kontrolle über seinen Wagen und raste in den Haltestellenbereich einer Straßenbahn, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug durchbrach das Fußgängerschutzgitter und erfasste zwei dort wartende Frauen im Alter von 57 und 28 Jahren.

