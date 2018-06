Berlin (AFP) Die Kabinettsposten in der nächsten Bundesregierung sollen nach dem Willen der Grünen-Frauen je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt werden. "Gerade angesichts des geringen Frauenanteils im neuen Bundestag sollte die nächste Regierung hier Vorbild sein", heißt es in einem am Samstag in Berlin gefassten Beschluss des Bundesfrauenrats der Grünen. Das gelte sowohl für die Ministerämter als auch für die Staatssekretärsposten.

