Paris (AFP) Nach der tödlichen Messerattacke auf zwei junge Frauen in Marseille sind zwei zuletzt festgenommene Männer wieder auf freiem Fuß. Gegen sie liege nichts vor, verlautete am Samstag von Seiten der französischen Justiz. Die Polizei hatte am Dienstag einen 24-Jährigen sowie dessen 29 Jahre alten Begleiter in Toulon festgenommen. Der 24-Jährige stand unter Verdacht, den Attentäter beherbergt zu haben.

