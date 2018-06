Glasgow (SID) - Celtic Glasgow hat eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Spiel am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) bei Bayern München gefeiert. Der schottische Fußball-Meister gewann am neunten Spieltag der Premier League 1:0 (0:0) beim FC Dundee und verteidigte damit erfolgreich seine Tabellenführung. Den Siegtreffer für Celtic erzielte der Franzose Olivier Ntcham in der 61. Minute.