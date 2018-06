Hockenheim (SID) - DTM-Premiere für Lexus und Nismo: Beim Saisonfinale in Hockenheim wurden erstmals zwei Rennwagen aus der japanischen Super GT den Fans der deutschen Tourenwagenserie präsentiert. Der ehemalige Formel-1-Fahrer Heikki Kovalainen (Lexus) und der Italiener Ronnie Quintarelli (Nismo) drehten am Samstag einige Demorunden. Ebenfalls auf der Strecke waren jeweils ein Audi, BMW und Mercedes. Die deutschen Marken treten in der DTM gegeneinander an.

Der DTM-Vermarkter ITR sucht seit dem angekündigten Ausstieg von Mercedes zum Ende der kommenden Saison nach Ersatz und ist dabei möglicherweise in Japan fündig geworden. Ab 2019 sollen die Reglements der beiden Serien angeglichen werden.

Die Demorunden von Lexus und Nismo sollen einen "Vorgeschmack auf die Zeit" geben, in der "beide Serien nach identischem Reglement fahren und sich direkt miteinander messen können", hatte die ITR im Vorfeld mitgeteilt. DTM-Boss Gerhard Berger wertete diese Kooperation als ein "starkes Zeichen für die Zukunft der DTM". Sie sei "ein Signal, wie ernst die Kooperation mit der japanischen GTA-Organisation sowie den drei Herstellern der Serie zu nehmen ist", sagte er.