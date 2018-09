Mogadischu (AFP) Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Samstag laut Polizei mehr als 20 Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Vertreters der Sicherheitsbehörden wurde der Anschlag mit einem Lkw verübt, der mit Sprengstoff beladen war. Dieser sei an einer belebten Straße vor einem Hotel explodiert.

