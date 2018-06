Köln (SID) - Der deutsche Skistar Felix Neureuther und Biathletin Miriam Gössner sind erstmals Eltern geworden. "So viel Liebe. Willkommen auf der Welt, kleine Matilda", schrieben die beiden Sportler am Samstag auf ihren Facebook-Seiten. Ob Gössner nach ihrer Baby-Pause noch einmal in den Leistungssport zurückkehrt, hatte die 27-Jährige zuletzt offen gelassen.