Berlin (AFP) Der CDU-Wirtschaftsrat macht Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für die Wahlschlappe der CDU in Niedersachsen mitverantwortlich. "Der Schlüssel für die Niederlage in Hannover liegt leider im Berliner Wahlabend am 24. September, als man die verheerenden Verluste von über acht Prozent zu einem strategischen Sieg schöngeredet hat", sagte der Generalsekretär des Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, laut einer Vorabmeldung der "Bild"-Zeitung vom Montag.

