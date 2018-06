Landau in der Pfalz (AFP) Während sich der Sexskandal um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein immer mehr ausweitet, werden auch in Deutschland erste Klagen über Sexismus in der Filmbranche laut. Die deutsche Regisseurin Isabell Suba sagte der "Rheinpfalz am Sonntag", viele Produzenten und Regisseure würden Schauspieler als ihr Eigentum betrachten. "Da wird eigentlich immer gebaggert, angefasst, wie zufällig der Po gestreift", sagte die Regisseurin.

