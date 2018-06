Hannover (AFP) Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki hat nach der Landtagswahl in Niedersachsen eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen erneut ausgeschlossen. "Es wird dabei bleiben, es wird mit den Freien Demokraten keine Ampel geben", sagte Kubicki am Sonntagabend in der ARD. Vor allem ein Zusammengehen mit den Grünen komme für die FDP in dem Bundesland nicht in Frage, "jetzt nicht und auch nicht in den nächsten Tagen".

