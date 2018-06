Kuala Lumpur (SID) - Der US-Golfprofi Pat Perez hat seinen dritten Sieg auf der US-Tour gefeiert. Der 41-Jährige spielte am Schlusstag der mit 7,0 Millionen Dollar dotierten Konkurrenz in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur eine 69 und lag am Ende mit 264 Schlägen souverän vor seinem Landsmann Keegan Bradley (268).

Perez kassierte für seinen zweiten Saisonsieg einen Scheck über 1,26 Millionen Dollar, umgerechnet rund 1,06 Millionen Euro. Deutsche Profis waren in der Millionen-Metropole nicht am Start.