Magdeburg (SID) - Der SC Magdeburg hat das Verfolgerduell in der Handball-Bundesliga gegen den Ost-Rivalen DHfK Leipzig gewonnen und damit den dritten Tabellenplatz zurückgeholt. Der Champions-League-Sieger von 2002 setzte sich am Sonntag in eigener Halle mit 37:31 (18:13) durch und feierte seinen vierten Sieg in Serie.

Mit 14:6 Punkten rückte der SCM bis auf einen Punkt an das Spitzenduo Rhein-Neckar Löwen und Füchse Berlin (beide 16:2) heran, die aber jeweils eine Partie weniger absolviert haben.

In einer rasanten Begegnung lag Magdeburg beim Stande von 3:4 (7.) letztmals zurück, Leipzig blieb aber lange dran. Bei den vor allem offensiv ganz starken Hausherren glänzten Robert Weber mit zehn und Michael Damgaard mit neun Treffern.