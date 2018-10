Bagdad (AFP) Der Konflikt zwischen Bagdad und den Kurden im Nordirak um die Provinz Kirkuk spitzt sich weiter zu. Der Nationale Sicherheitsrat des Irak warf am Sonntag Rebellen der türkischen PKK vor, sich den kurdischen Kämpfern in Kirkuk angeschlossen zu haben. Bagdad betrachte die Präsenz von "Kämpfern, die nicht den regulären Sicherheitskräften in Kirkuk angehörten" als "gefährliche Eskalation" und "Kriegserklärung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.