Köln (SID) - Roger Federer hat beim Masters in Shanghai seinen 94. Titel auf der ATP-Tour gewonnen und damit in der "ewigen" Bestenliste zu Ivan Lendl aufgeschlossen. Mehr Turniersiege in der Geschichte des Profitennis hat nur noch Jimmy Connors (109) gefeiert.

Die erfolgreichsten Titelsammler in der Geschichte des Profitennis im Überblick:

1. Jimmy Connors (USA) 109 Titel

2. Ivan Lendl (Tschechoslowakei/USA) 94

2. Roger Federer (Schweiz)* 94

4. John McEnroe (USA) 77

5. Rafael Nadal (Spanien)* 75

6. Novak Djokovic (Serbien)* 68

7. Pete Sampras (USA) 64

7. Björn Borg (Schweden) 64

9. Guillermo Vilas (Argentinien) 62

10. Andre Agassi (USA) 60

11. Ilie Nastase (Rumänien) 58

12. Boris Becker (Leimen) 49

* noch aktiv