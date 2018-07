Hannover (AFP) Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht im Ausgang der Landtagswahl einen "klaren Regierungsauftrag" für die SPD. Die Regierungsbildung werde aber "möglicherweise nicht so ganz einfach" werden, sagte Weil am Sonntagabend in Hannover. Es sei ein "großer Abend für die niedersächsische SPD". Es sei aber noch abzuwarten, "wie sich der Abend insgesamt entwickelt".

