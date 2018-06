Wiesbaden (AFP) Wechsel an der Spitze des Statistischen Bundesamts: Der bisherige Vizepräsident Georg Thiel ist am Montag zum Nachfolger des in den Ruhestand verabschiedeten Dieter Sarreither ernannt worden. Der 1957 geborene Thiel ist damit zugleich neuer Bundeswahlleiter. Offiziell tritt der Amtswechsel zum 1. November in Kraft.

