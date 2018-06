Berlin (AFP) Die Grünen gehen davon aus, dass die Bildung einer Jamaika-Koalition im Bund nach der Niedersachsen-Wahl nicht einfacher wird. Die Verluste der CDU würden nicht dazu beitragen, "dass es hier zu einer Stabilisierung kommt", sagte Grünen-Chefin Simone Peter am Montag in Berlin. Die Union sei "weiterhin nicht klar aufgestellt", fügte sie auch mit Blick auf die Auseinandersetzungen zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingspolitik hinzu.

