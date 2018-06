London (AFP) Wegen Problemen mit dem Airbag ruft Mercedes in Großbritannien rund 400.000 Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Betroffen seien Autos der Klassen A, B, C und E sowie Modelle der Typen CLA, GLA und GLC, die zwischen November 2011 und Juli 2017 in den Handel gelangten, teilte die Daimler-Tochter am Montag mit. Durch einen technischen Fehler könne in seltenen Fällen bei den beanstandeten Fahrzeugen der Airbag grundlos ausgelöst werden.

