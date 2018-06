Berlin (AFP) Nach dem vergleichsweise schwachen Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Niedersachsen hat Parteichef Jörg Meuthen grundsätzliche Schwierigkeiten der Rechtspopulisten im Norden der Bundesrepublik eingeräumt. Die AfD sei in den nördlichen alten Bundesländern traditionell weniger stark als im Süden und Osten Deutschlands, sagte Meuthen am Montag in Berlin. Außerdem verwies er auf Querelen im niedersächsischen AfD-Landesverband.

