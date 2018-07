Saalfeld/Saale (AFP) Glück im Unglück: In Thüringen ist ein 78-jähriger Mann vom eigenen Auto überrollt und dabei lediglich leicht verletzt worden. Wie die Polizei in Saalfeld am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag in Dröbischau. Demnach versuchte der Mann, seinen in der Garage stehenden Wagen per Hand ein Stück zu verschieben. Dazu zog er offenbar an der Heckklappe - und damit das Auto in seine Richtung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.