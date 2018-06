Erfurt (AFP) Die rechtsextremistische Szene in Thüringen ist deutlich aggressiver geworden. "Besonders beunruhigend ist die zunehmende Neigung zur Gewaltanwendung", erklärte Landesinnenminister Georg Maier (SPD) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2016 am Montag in Erfurt. Etwa die Hälfte der Thüringer Rechtsextremisten werde als gewaltorientiert eingestuft.

