Wolfsburg (SID) - Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Nationalverteidiger Torsten Ankert verzichten. Wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, wird der 29 Jahre alte Neuzugang am Dienstag an der Schulter operiert. Die Verletzung hatte Ankert, der im Sommer aus Köln kam, bereits am 5. Oktober im Auswärtsspiel bei den Augsburger Panthern (2:3) erlitten.