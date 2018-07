Köln (SID) - Rechtzeitig vor dem wichtigen Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) bei APOEL Nikosia hat sich Kapitän Marcel Schmelzer zurückgemeldet. "Er kann spielen, deshalb ist er hier. Wir müssen nur noch entscheiden, ob er von Anfang an spielen kann", sagte Trainer Peter Bosz am Montag während der Pressekonferenz auf Zypern. Schmelzer (29) hatte Anfang September einen Teilriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk erlitten.

Beim zyprischen Rekordmeister (16 Titel) und -pokalsieger (21) zählen für den Bundesliga-Spitzenreiter nur die ersten drei Punkte. "Wir müssen gewinnen. Wir haben zwei Spiele verloren, da ist es wichtig, das dritte zu gewinnen", sagte Bosz. Bei Tottenham Hotspur und gegen Real Madrid hatte der BVB jeweils 1:3 verloren.

"Es muss unser Anspruch sein, beide Spiele gegen Nikosia zu gewinnen. Dem sollten wir gerecht werden", sagte auch Schmelzer. Seine Rückkehr lindert die Personalsorgen auf den Außenverteidigerpositionen zumindest etwas.