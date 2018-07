Neu Delhi (SID) - Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indien ins Viertelfinale gestürmt. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück gewann in Neu-Delhi gegen Kolumbien 4:0 (2:0). In der Runde der letzten Acht wartet am 22. Oktober in Kalkutta entweder Brasilien oder Honduras, die am Mittwoch aufeinandertreffen. Es ist das beste Abschneiden für den DFB-Nachwuchs nach Rang drei 2011 in Mexiko.

"Es war unser bislang bester Auftritt bei dieser WM - dieses Niveau muss die Basis für unseren nächsten Schritt sein", sagte Wück nach der Partie, "der Wille, den die Jungs in jedem Zweikampf gezeigt haben, war hervorragend - diese Grundüberzeugung müssen wir konservieren und in das nächste Spiel mitnehmen."

Top-Talent Jann-Fiete Arp (7. und 65.) vom Bundesligisten Hamburger SV traf doppelt für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Yann Bisseck aus der U19 des 1. FC Köln erhöhte vor der Pause auf 2:0. John Yeboah (VfL Wolfsburg U19) war in der 49. Minute erfolgreich.

Einzige Wermutstropfen in die Freude der DFB-Delegation waren die Blessuren einiger Akteure. "Leider sind drei, vier Spieler nach dieser hart geführten Partie verletzt. Wir warten die entsprechenden Diagnosen ab, werden die Kräfte sammeln und uns anschließend detailliert auf den nächsten Gegner vorbereiten", sagte Wück.